У покупателя было 500р он купил 3кг рыбы и у него осталось 65р сколько он заплатил за ??ыбу сколько стоит 1кг рыбы

Математика

У покупателя было 500р он купил 3кг рыбы и у него осталось 65р сколько он заплатил за ??ыбу сколько стоит 1кг рыбы

Автор: Гость