У покупателя было 500р он купил 3кг рыбы и у него осталось 65р сколько он заплатил за ??ыбу сколько стоит 1кг рыбы

Математика
У покупателя было 500р он купил 3кг рыбы и у него осталось 65р сколько он заплатил за ??ыбу сколько стоит 1кг рыбы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)500-65=435(р)                                                                                                           2)435:3=145(рублей)   цена 1 кг рыбы                                                                 Ответ:145 рублей                          
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