У покупателя было 500р он купил 3кг рыбы и у него осталось 65р сколько он заплатил за ??ыбу сколько стоит 1кг рыбы
Математика
У покупателя было 500р он купил 3кг рыбы и у него осталось 65р сколько он заплатил за ??ыбу сколько стоит 1кг рыбы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)500-65=435(р) 2)435:3=145(рублей) цена 1 кг рыбы Ответ:145 рублей
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