Лоша[т] белая в пол[е/и] тёмном. Во(е/и)т вет(е/и)р, бурлит овра[к], свет(е/и)т лампа в из??е укромн(ой /ый), осв(е/и)ща(е/и)т осе(н/нн)ий мра[к]. Пахн(е/и)т ёлками и снег...м, бодро дыш(е/и)т гру[т], и л[а]ша[т]ка [лох]ким бег...

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Лоша[т] белая в пол[е/и] тёмном. Во(е/и)т вет(е/и)р, бурлит овра[к], свет(е/и)т лампа в из??е укромн(ой /ый), осв(е/и)ща(е/и)т осе(н/нн)ий мра[к]. Пахн(е/и)т ёлками и снег...м, бодро дыш(е/и)т гру[т], и л[а]ша[т]ка [лох]ким бегом пр...д[а]лжа(е/и)т путь. Вставить нужные буквы над каждым глаголом указать цифру спряжения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лошадь белая в поле тёмном. Воет(1) ветер, бурлит(2) овраг, светит(2) лампа в избе укромной, освещает(1) осенний мрак.Пахнет(1) ёлками и снегом, бодро дышит(2) грудь, и лошадка лёгким бегом продолжает(1) путь.
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