lt; gt; = 5м3дм..5м4дм, 3дм5см...35см, 47дм9см...48дм, 35дм...34дм5см, 63дм...6м3см, 2м...78дм
Математика
lt; gt; = 5м3дм..5м4дм, 3дм5см...35см, 47дм9см...48дм, 35дм...34дм5см, 63дм...6м3см, 2м...78дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так понимаю надо сравнить? Просто переведи в меньшую единицу. 53дм < 54dm 15cm < 35cm 479cm < 480cm 350cm > 345cm 630cm = 630cm 20dm < 78dm
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