Подбери подходящие по смыслу имена существительные с шипящим согласным на конце ??апиши оказать скорую набить на кадушку железный вставить в замок найти в лесу душистый затопить летучая

Русский язык
Подбери подходящие по смыслу имена существительные с шипящим согласным на конце ??апиши оказать скорую набить на кадушку железный вставить в замок найти в лесу душистый затопить летучая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 помощь, 2 обруч,3 ландыш ,4 печь,5 мышь.
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