Разбери как части речи слова : собака, ранняя (пташка) например....
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Разбери как части речи слова : собака, ранняя (пташка) например....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Собака (кто?)-существительное2.Н.ф.- собака, нариц., одуш., ж.р., 1 скл., И.п., ед.ч.3.(Кто?)-собака ( подчеркиваем одной линией) 1.Ранняя(какая?)- прилагательное2. Н.ф.- ранний, полн.ф., ж.р., И.п., ед.ч.3.(Какая?)- ранняя (подчеркиваем волнистой линией)
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