Помогите составить мини рассказ Я в афинской школе

Гость: Гость:

учитель с плёткой диктует: "невежда самое дикое из существна земле".эти слова школьники выводят на дощечках натёртых воском. в школах учили писать, читать, считать и рисовать. также детей учили играть на муз. иструментах. афиняне утверждали что без любви к музыке нельзя стать настоящим человеком. для девочек школ небыло, мать передовала им свои занания. девочек учили танцам, грамоте, домоводству