Помогите составить мини рассказ Я в афинской школе

История
Помогите составить мини рассказ Я в афинской школе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
учитель с плёткой диктует: "невежда самое дикое из существна земле".эти слова школьники выводят на дощечках натёртых воском. в школах учили писать, читать, считать и рисовать. также детей учили играть на муз. иструментах. афиняне утверждали что без любви к музыке нельзя стать настоящим человеком. для девочек школ небыло, мать передовала им свои занания. девочек учили танцам, грамоте, домоводству
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Нужен срочно отзыв на песню, "есть праздники разные, а этот особый"
Ответить
География
3 вида рыб ...................................................................
Ответить
Геометрия
Помогите найти х пожалуйста :3
Ответить
Алгебра
Помогите решить уравнение (x - 10)(x - 1) - (x + 1)(x - 4)=6
Ответить
Математика
Что больше 7\10 или 9\15
Ответить