lt;pgt;из 45 кг картофеля 30 кг отправили в столовою а остальные расфасовали поравну в 5 пакетов сколько килограммов картофеля было в каждом пакете?lt;/pgt;краткая запись этой задачи

Математика
lt;pgt;из 45 кг картофеля 30 кг отправили в столовою а остальные расфасовали поравну в 5 пакетов сколько килограммов картофеля было в каждом пакете?lt;/pgt;краткая запись этой задачи
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Гость:
(45-30):5=3кг_____________________
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