lt;pgt;из 45 кг картофеля 30 кг отправили в столовою а остальные расфасовали поравну в 5 пакетов сколько килограммов картофеля было в каждом пакете?lt;/pgt;краткая запись этой задачи

Математика

lt;pgt;из 45 кг картофеля 30 кг отправили в столовою а остальные расфасовали поравну в 5 пакетов сколько килограммов картофеля было в каждом пакете?lt;/pgt;краткая запись этой задачи

Автор: Гость