lt;pgt;В двух бочках было 30 вёдер воды. Когда из одной бочки взяли 12 вёдер воды, в обе??х бочках осталось воды поровну.lt;/pgt; lt;pgt; lt;/pgt; lt;pgt;Внизу под цифоркой 1) и 2) подсказки:lt;/pgt; lt;pgt; lt;/pgt; lt;pgt;1) ...
Математика
lt;pgt;В двух бочках было 30 вёдер воды. Когда из одной бочки взяли 12 вёдер воды, в обе??х бочках осталось воды поровну.lt;/pgt; lt;pgt; lt;/pgt; lt;pgt;Внизу под цифоркой 1) и 2) подсказки:lt;/pgt; lt;pgt; lt;/pgt; lt;pgt;1) Сколько вёдер воды осталось в каждой бочке?lt;/pgt; lt;pgt; lt;/pgt; lt;pgt;2)Сколько вёдер воды было первоначальнов каждой бочке?lt;/pgt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ на 2-ой вопрос. Пусть х- кол-во ведер в 1-ой бочке, тогда во 2-ой бочке х+12, а по условию задачи - в обоих бочках было 30 ведер воды. С.У. х+х+12=30 2х=30+12 2х=42 х=42:2 х=21(вед.)- было во 2-ой бочке. 1)21-12=9(вед.)- было в 1-ой бочке. ------------------------------------------------------------------------------------------ 2)21-12=9(вед.) Ответ: в каждой бочке осталось 9 ведер воды. Ответ: в 1-ой бочке было 21 ведро воды, а во 2-ой 9 ведер воды.
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