Помогите пожалуйста ответить на вопросы: Случились вместе два Астронома в пиру И спорили весьма между собой в жару. Один твердил: земля, вертясь, круг Солнца ходит; Другой, что Солнце все с собой планеты водит: Один Коперн...
Литература
Помогите пожалуйста ответить на вопросы: Случились вместе два Астронома в пиру И спорили весьма между собой в жару. Один твердил: земля, вертясь, круг Солнца ходит; Другой, что Солнце все с собой планеты водит: Один Коперник был, другой слыл Птолемей. Тут повар спор решил усмешкою своей. Хозяин спрашивал: "Ты звезд теченье знаешь? Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?" Он дал такой ответ: "Что в том Коперник прав, Я правду докажу, на Солнце не бывав. Кто видел простака из поваров такова, Который бы вертел очаг кругом жаркова?" 1. О чём спорили знаменитые учёные Коперник и Птолемей? Как решил этот спор повар? Что хотел сказать своим произведением автор? 2. В чём проявилось содружество наук (филологии,астрономии) и быта в стихотворении lt;lt;Случились вместе два Астронома в пируgt;gt;???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коперник и Птолемей спорили о том кто прав о космосе. Повар начял космос сравнивать с готовкой и так он и разрешил спор.
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