Помогите пожалуйста ответить на вопросы: Случились вместе два Астронома в пиру И спорили весьма между собой в жару. Один твердил: земля, вертясь, круг Солнца ходит; Другой, что Солнце все с собой планеты водит: Один Коперн...

Литература

Помогите пожалуйста ответить на вопросы: Случились вместе два Астронома в пиру И спорили весьма между собой в жару. Один твердил: земля, вертясь, круг Солнца ходит; Другой, что Солнце все с собой планеты водит: Один Коперник был, другой слыл Птолемей. Тут повар спор решил усмешкою своей. Хозяин спрашивал: "Ты звезд теченье знаешь? Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?" Он дал такой ответ: "Что в том Коперник прав, Я правду докажу, на Солнце не бывав. Кто видел простака из поваров такова, Который бы вертел очаг кругом жаркова?" 1. О чём спорили знаменитые учёные Коперник и Птолемей? Как решил этот спор повар? Что хотел сказать своим произведением автор? 2. В чём проявилось содружество наук (филологии,астрономии) и быта в стихотворении lt;lt;Случились вместе два Астронома в пируgt;gt;???

Автор: Гость