Луч СК делит прямой угол ВСМ на два угла, один из которых на 25 градусов больше друг??го. Найди образовавшиеся углы

Геометрия
Луч СК делит прямой угол ВСМ на два угла, один из которых на 25 градусов больше друг??го. Найди образовавшиеся углы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть один угол-х  тогда другой -(х+25)  значит 90=х+(х+25)  2х=90-25  2х=65 х=65/2  х=32.5  32.5+25=57.5   1угол=32.5 2угол=57.5 
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