Луч СК делит прямой угол ВСМ на два угла, один из которых на 25 градусов больше друг??го. Найди образовавшиеся углы

Геометрия

Луч СК делит прямой угол ВСМ на два угла, один из которых на 25 градусов больше друг??го. Найди образовавшиеся углы

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