Номер 253 буква б помогите
Алгебра
Номер 253 буква б помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+2у-6=0,. х=0 2у-6=0 2у=6 у=3 Ответ: 3. 5х-7у-14=0 -7у-14=0 -7у=14 у=-2 Ответ: -2
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