сочинение Смерть Ермака

Литература
сочинение Смерть Ермака
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слетелись птицы, думали о том, Кто больше всех в правители годится. Павлин настаивал, что он — И нечего здесь попусту рядиться. «Я – представителен и важен, Все ценят мой роскошный вид, Я на уступки пойду даже, Для диалога я открыт». И вот уж птицы согласились – Но галка слово тут берёт: «Орёл вдруг нападет — и что же, Кто нас ко времени спасёт?» Не столько красотой, как силой Правитель должен обладать, Быть стойким и решительным. За это Его по праву будут уважать.
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