Написать сочинение на тему "Постановка в мире в 1920-1940 гг"

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В нашей исследовательской и особенно му разработаны недостаточно, их осмысле преподавательской традиции мы привыкли ние отстает от исследовательской практики. к «большой» истории. Занятые поиском за В методологическом плане свои особеннос кономерностей и смыслов истории, изуче ти имеет как история повседневности вооб нием экономических, политических, соци ще, так и повседневность советского чело альных структур, историки ретроспективно века 1920—1940 х гг. в частности. В статьях следят за возникновением и падением импе обсуждаются вопросы соотношения и взаи рий, за войнами, дипломатическими батали мосвязи истории повседневности с макроис ями и особенно внимательны к официально торией, типология повседневности, опас му дискурсу. При этом ускользает от внима ность дробления исторической реальности, ния история простых людей. Как они жили, о содержательное наполнение термина «совет чем думали? Как воспринимали события, со ская повседневность», проблемы реконструк временниками которых были, с какими труд ции и современные подходы к изучению со ностями сталкивались день за днем? ветской повседневности. Отмечается, что Право человека, «не вошедшего в исто способность исторического познания прояс рию», быть увиденным в контексте постанов нить природу и течение повседневной жизни ки этих и других вопросов, было закреплено обычного человека зависит от умелого взаи лишь сравнительно недавно антропологиче модействия исследователя и имеющихся в его ским поворотом в исторической науке. С это распоряжении источников (с. 21). го времени история повседневности форми Авторам сборника удалось организовать руется как одно из наиболее актуальных и такое взаимодействие. И хотя ему явно недо перспективных научных направлений. Исто стает отдельной источниковедческой статьи, рии повседневности, взятой сквозь призму авторов характеризует внимательное отноше жизни советского человека 1920—1940 х гг., ние к источникам и профессиональное об посвящен рецензируемый сборник. ращение с ними. Источниковая база впечат Он разбит на семь тематических разде ляет. Привлечен широкий корпус источни лов, в каждом из которых рассматриваются ков из региональных архивов. Использова различные аспекты: теоретико методологи ны источники официального происхожде ческие вопросы, советская социальная по ния, центральные и региональные периоди литика и стратегии выживания населения ческие издания, визуальные источники (ста в 1920—1930 х гг., повседневный мир совет тья А. В. Голубева о советской политической ского человека в годы Великой Отечествен карикатуре 1920—1930 х гг., Е. Р. Ярской ной войны, женская повседневность, этно Смирновой о формировании представлений культурные и региональные особенности со об инвалидности в советском кинематогра циальных трансформаций, норма и девиа фе 1920—1940 х гг.), источники этногра ция в пространстве советского повседневья, фического характера (в статье Л. В. Лебеде визуализация советской повседневности. вой о жизненных трудностях крестьянки Обращает внимание постановка теорети 1920 х гг.), а также письма (статьи Е. С. Се ческих вопросов в первом разделе «Совет нявской о фронтовой повседневности Оте ское повседневье в зеркале современной ис чественной войны, Е. Н. Кринко и И. Г. Та ториографии» (статьи А. С. Сенявского, жидиновой о повседневности чувств военно Т. П. Хлыниной, В. И. Меньковского), а так го времени), воспоминания, в том числе за же в работах авторов других разделов в кон писанные авторами сборника (в статье тексте решения конкретных исследователь Е. Ю. Волковой о повседневных проблемах ских задач. Теоретико методологические ас женщин в годы войны, Н. Н. Макаровой о пекты истории повседневности по прежне «теневых» стратегиях выживания населения 310.