Подчеркни не произносимые согласные. солнце, прелестный, ровесники, отставить, ка??устница, радостный, вкусный.

Русский язык
Подчеркни не произносимые согласные. солнце, прелестный, ровесники, отставить, ка??устница, радостный, вкусный.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СоЛнце,прелесТный,ровеСНики,отставить,капусТница,ралосТный,вкуСНый
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