Нужно написать отрывок из ФАНТАСТИЧЕСКОГО произведения, где ОПИСЫВАЕТСЯ ПОМЕЩЕН??Е
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Нужно написать отрывок из ФАНТАСТИЧЕСКОГО произведения, где ОПИСЫВАЕТСЯ ПОМЕЩЕН??Е
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сквозь волнистые туманы Пробирается луна, На печальные поляны Льет печально свет она. По дороге зимней, скучной Тройка борзая бежит, Колокольчик однозвучный Утомительно гремит. Что-то слышится родное В долгих песнях ямщика: То разгулье удалое, То сердечная тоска... Ни огня, ни черной хаты... Глушь и снег... Навстречу мне Только версты полосаты Попадаются одне Скучно, грустно... Завтра, Нина, Завтра, к милой возвратясь, Я забудусь у камина, Загляжусь не наглядясь. Звучно стрелка часовая Мерный круг свой совершит, И, докучных удаляя, Полночь нас не разлучит.
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