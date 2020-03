Aufgabe 1: составь предложения из данных слов. 1. mein Vater, in der Fabrik, arbeitet ___________________________________________________________________________ 2. gefällt, mir, dieses Auto, sehr __________________________...

Немецкий язык

Aufgabe 1: составь предложения из данных слов. 1. mein Vater, in der Fabrik, arbeitet ___________________________________________________________________________ 2. gefällt, mir, dieses Auto, sehr ___________________________________________________________________________ 3. im College, studiert, meine Schwester, auch ____________________________________________________________________________ 4. der Frühling, bald, kommt ____________________________________________________________________________ 5. viele, kommen, ins Hotel, Menschen ____________________________________________________________________________ 6. Berger, Frau, Chefin, ist, im, Karlshotel, Weimar, in ____________________________________________________________________________ Aufgabe 2: подчеркни предложения с прямым порядком слов 1. Die besten Studenten fahren heute zur Exkursion. 2. Im September wird es schon kühl. 3. Heute versammeln wir uns im Lesesaal. 4. Der Professor hält eine interessante Vorlesung. 5. Du läufst nicht schnell. 6. Nach der Schule gehen wir in die Bibliothek. 7. Am Abend sitzt die Familie am Tisch. 8. Hans lebt jetzt in einer anderen Stadt. 9. Ihr korrigiert die Fehler. 10. Im Garten wachsen viele Apfelbäume.

Автор: Гость