Швидкість руху тіла змінюється за законом Vx = -10 +0.4t м/с. Визначте, у який момент час?? швидкістт тіла = 2м/с?
Физика
Швидкість руху тіла змінюється за законом Vx = -10 +0.4t м/с. Визначте, у який момент час?? швидкістт тіла = 2м/с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не понял, что ты написал, но если скорость это -10+0,4t, то отсюда находим, что a = 0,4 . просто подставляем, получается 2=-10+0,4t 12=0,4t 30=t Ответ 30 секунд.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Купец купил плащ, шляпу и калоши и заплатил за все 140 рублей. Плащ стоит на 90 рублей больше, чем шляпа, а шляпа и плащ вместе на 120 рублей больш...
Русский язык
Русский язык