Решите 17 пункт.Дам 10 баллов!!!!!!УМОЛЯЮ

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АВСД - параллерограмм; уг.В=уг.Д=120°; уг.А=уг.С=(360-120*2):2=60 (противоположные углы параллерограмма равны); АВ=СД и ВС=АД (противоположные стороны параллерограмма равны); В тр.АСД - ОД это высота и медиана (АО=ОС; уг.АОД=90°); значит тр.АСД равнобедренный и АД=СД. Так как в параллерограмме АВСД все стороны равны АВ=СД=АД=ВС, то этот параллерограмм - ромб. В ромбе диагонали являются биссектрисами углов. Уг.ДАС=уг.ДАВ/2=60/2=30°; В прямоугольном треугольнике АОД катет, лежащий против угла в 30°, равен половине гипотенузы: ОД=АД/2; АД=2ОД=2*8=16; ответ: стороны параллерограмма (ромба) АВСД равны по 16.