Написать сказку как мальчик улетел с птицами в теплые края.
Биология
Написать сказку как мальчик улетел с птицами в теплые края.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гена- маленький мальчик живущий как и все, но, с ним начали происходит необыкновенные истории! Гена сидел и как обычно делал домашнее задание.. Как вдруг к нему залетела в окно утка и потащила его, Гена сопротивлялся. Утки искали себе вожака- маленького мальчика и вот, они его нашли.. Как вдруг, Гена проснулся и понял то, что это всего лишь был сон.
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