Написать сказку как мальчик улетел с птицами в теплые края.

Гость: Гость:

Гена- маленький мальчик живущий как и все, но, с ним начали происходит необыкновенные истории! Гена сидел и как обычно делал домашнее задание.. Как вдруг к нему залетела в окно утка и потащила его, Гена сопротивлялся. Утки искали себе вожака- маленького мальчика и вот, они его нашли.. Как вдруг, Гена проснулся и понял то, что это всего лишь был сон.