Написать сказку о точке. Плиз

Гость: Гость:

Когда то, жила была точка, которая очень любила вставать в конце предложений, а ещё она мечтала быть больше, чем точкой, хотела найти своё призвание, ведь ей стало скучно вечно быть точкой. И она собралась убежать. Запятая, двоеточие, другие знаки припенания, друзья её, отговаривали, но она заупрямилась и ушла. Спустя некоторое время, она заплутала в чаще леса и уже было отчаилась, что убежала, ведь приключений она здесь не нашла, но вдруг она встретила дерево, которое плакало, сидя на камне. Она спросила его, почему ты плачешь, а оно в ответ, у меня чего-то нет. Так чего же у тебя нет - спросила его точка - а ну ка, выпрямись. Дерево послушилось и встало с камня и на обозрение точки предстало предложение, где написаны просто слова. Точка посмотрела и сказала : Я знаю, что делать. - и встала в конце предложения. Посмотрев на дерево, на неё снизошла мысль о том, что быть точкой и заканчивать предложения это и есть её настоящее предназначение. И они вместе с деревом пошли пошли к её друзьям знакам пунктуации . Прийдя туда, все знаки обрадовались, что точка вернулась да ещё и не одна, а с предложением. И она все вместе сделали предложение грамматным, расставив недостающие знаки препинания. Конец.