Написать правильно предложение. мой одноклассник написал контрольную работу пло??о и начал лить крокодиловы слезы. где ставится запятая

Русский язык
Написать правильно предложение. мой одноклассник написал контрольную работу пло??о и начал лить крокодиловы слезы. где ставится запятая
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Гость:
Мой одноклассник написал контрольную работу плохо,и начал лить крокодиловы слезы
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