Найди неизвестное число: (52000-x)-700=48300
Математика
Найди неизвестное число: (52000-x)-700=48300
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30000-6000-u=17000 30000-6000-17000=u 7000=u v-600+8000=9600 v=9600-8000+600=1000 52000-w-700=48300 52000-700-48300=w 3000=w
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