16. В каком ряду все слова пишутся через дефис: А) (тёмно)русый, откуда(то);​ Б) (на)легке, (по)шведски ; В) всё(таки), (бело)телый;​ Г) где(бы), (пол)ложки. 17. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? А) (Не)жел...

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16. В каком ряду все слова пишутся через дефис: А) (тёмно)русый, откуда(то);​ Б) (на)легке, (по)шведски ; В) всё(таки), (бело)телый;​ Г) где(бы), (пол)ложки. 17. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? А) (Не)желая спугнуть спящего соседа, Иванов тихо вылез из машины. Б) Привыкнув к людям, бобры (не)страшились выходить из своих хаток. В) (Не)расчищенные каменистые дорожки уводили редких посетителей в глубь парка. Г) Дом стоял посреди степи, ничем (не)огороженной. 18. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? А) Соседка заметила во всём КАКОЙ(ТО) беспорядок. Б) (В)СЛЕДСТВИЕ подчинённого положения Якова в пансионе товарищи обращались с ним небрежно. В) (ПРИ)ТОМ же доме находится большой сад. Г) ЧТО(БЫ) он ни говорил, его внимательно слушали. 19. Укажите верную характеристику предложения. Скромно вошла зима в берёзовую рощу, улеглась, и сразу всё вокруг заискрилось, побелело. А) простое с обособленными членами предложения; Б) простое с однородными членами предложения; В) сложносочинённое; Г) сложноподчинённое. 20. Укажите предложение, в котором нужно поставить ОДНУ запятую. (Знаки препинания не расставлены.) А) На конкурсе нужно было спеть песню или прочитать стихотворение. Б) Старообрядцы не подчинялись ни официальной церкви ни властям. В) Мы потерялись в густых чащах осин и берёз и дышали прелым запахом травы. Г) Метель плачет и скулит воет и стонет напоминает о чём-то и о чём-то спрашивает.

Автор: Гость