В зале расставили одинаковыми рядами 80 стульев. Рядов оказалась на 2 меньше , чем с??ульев в каждом ряду. Сколько стульев в каждом ряду и сколько всего рядов ? Помогите решить , пожалуйста 7 класс алгебра
Алгебра
В зале расставили одинаковыми рядами 80 стульев. Рядов оказалась на 2 меньше , чем с??ульев в каждом ряду. Сколько стульев в каждом ряду и сколько всего рядов ? Помогите решить , пожалуйста 7 класс алгебра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - стульев в ряду, тогда х-2 ,это количество рядов. Отсюда 80/х=х-2 80=х(х-2) х²-2х-80=0 D=4+32324=18² x1= (2+18)/2 =20/2=10 x2=(2-18)/2= -16/2 = -8 не подходит х-2=10-2=8 Ответ: 8 рядов по 10 стульев в каждом
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