В зале расставили одинаковыми рядами 80 стульев. Рядов оказалась на 2 меньше , чем с??ульев в каждом ряду. Сколько стульев в каждом ряду и сколько всего рядов ? Помогите решить , пожалуйста 7 класс алгебра

Алгебра

В зале расставили одинаковыми рядами 80 стульев. Рядов оказалась на 2 меньше , чем с??ульев в каждом ряду. Сколько стульев в каждом ряду и сколько всего рядов ? Помогите решить , пожалуйста 7 класс алгебра

Автор: Гость