Сделать звука буквенный разбор слов: Листья.

Гость: Гость:

листья́листья — слово из 2 слогов: листь-я. Ударение падает на 2-й слог. Транскрипция слова: [л’ист’й’а]л — [л’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий и — [и] — гласный, безударный с — [с] — согласный, парный глухой, парный твёрдый т — [т’] — согласный, парный глухой, парный мягкий ь — не обозначает звука я — [й’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, непарный мягкий —[а] — гласный, ударный В слове 6 букв и 6 звуков.