Сделать звука буквенный разбор слов: Листья.
Русский язык
Сделать звука буквенный разбор слов: Листья.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
листья́листья — слово из 2 слогов: листь-я. Ударение падает на 2-й слог. Транскрипция слова: [л’ист’й’а]л — [л’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий и — [и] — гласный, безударный с — [с] — согласный, парный глухой, парный твёрдый т — [т’] — согласный, парный глухой, парный мягкий ь — не обозначает звука я — [й’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, непарный мягкий —[а] — гласный, ударный В слове 6 букв и 6 звуков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Химия
Методом электронного баланса определите коэфиценты в уравнении реакции ,схема которой: CA+HNO₃ → CA(NO₃)₂+N₂O↑+H₂O Какой ион проявляет в этой ре...
Английский язык
Надо перевести текст на английский язык "Лето моё самое любимое время года.Это л??то я провела у бабашки в деревне.Мы часто с ней ходили за гриб...
Русский язык