Методом электронного баланса определите коэфиценты в уравнении реакции ,схема которой: CA+HNO₃ → CA(NO₃)₂+N₂O↑+H₂O

Гость: Гость:

Ca + HNO3 = Ca(NO3)2 + N2O + H2O Расставляем степени окисления. Ca меняет свою ст.окисления от 0 до +2 Азот меняет ст.окисления от +5 до +1 Ca(0) -2e ---> Ca(2+) | 2 | 1 | 4 |- восстановитель 2N(+5) + 4e*2 ----> N2(+1) | 8 | 4| 1 |- окислитель 4Ca + 10HNO3 = 4Ca(NO3)2 + N2O + 5H2O