Скорость велосипедиста u км/ч а скорость пешехода на 15 километров час меньше Велосипедист проезжает путь от деревни до станции за 2 часа Сколько времени ему потребуется на этот путь пешеходу

Математика

Скорость велосипедиста u км/ч а скорость пешехода на 15 километров час меньше Велосипедист проезжает путь от деревни до станции за 2 часа Сколько времени ему потребуется на этот путь пешеходу

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