Найдите изображённые на рисунке 41-м углу и первый третий четвёртый если угол втор??й равен 100 17°
Математика
Найдите изображённые на рисунке 41-м углу и первый третий четвёртый если угол втор??й равен 100 17°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это может геометрии или по алгебре
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