Найдите изображённые на рисунке 41-м углу и первый третий четвёртый если угол втор??й равен 100 17°

Математика
Найдите изображённые на рисунке 41-м углу и первый третий четвёртый если угол втор??й равен 100 17°
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Гость:
Это может геометрии или по алгебре
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