Первый участок пути велосипедист проехал за 3,2 часа, а второй - за 2,5 часа. Скорость на первом участке была на 2,3 км/ч больше скорости на втором участке. Найдите скорость велосипедиста на каждом участке пути, если длина перв...

Математика

Первый участок пути велосипедист проехал за 3,2 часа, а второй - за 2,5 часа. Скорость на первом участке была на 2,3 км/ч больше скорости на втором участке. Найдите скорость велосипедиста на каждом участке пути, если длина первого участка на 18 км больше длины второго участка.

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