Первый участок пути велосипедист проехал за 3,2 часа, а второй - за 2,5 часа. Скорость на первом участке была на 2,3 км/ч больше скорости на втором участке. Найдите скорость велосипедиста на каждом участке пути, если длина перв...
Математика
Первый участок пути велосипедист проехал за 3,2 часа, а второй - за 2,5 часа. Скорость на первом участке была на 2,3 км/ч больше скорости на втором участке. Найдите скорость велосипедиста на каждом участке пути, если длина первого участка на 18 км больше длины второго участка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.2x=у+18 2,5(x+2.3)=у Теперь вместо у подставляем 2,5(x+2.3)=у 3,2x=2,5(x+2.3)+18 3.2x-2.5x+5.75+18 0.7x=12.25 x=17.5-скорость 1 17,5+2,3=19,8-скорость 2
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