Обозначь падеж всех существительных Сядем здесь, у этой ивы, Что за чудные извивы На коре вокруг дупла! А под ивой как красивы Золотые переливы Струй дрожащего стекла!
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Обозначь падеж всех существительных Сядем здесь, у этой ивы, Что за чудные извивы На коре вокруг дупла! А под ивой как красивы Золотые переливы Струй дрожащего стекла!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ивы п.п. извивы им.п на коре п.п дупла р.п твой т.п переливы им.п струй р.п стекла р.п
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