Со склада продали 165т муки после этого оставшиюся мукупогрузи на 14 машин по 3 т на каждую сколько. Тонн муки было на складе первоночально решите с помошью уравнения
Математика
Со склада продали 165т муки после этого оставшиюся мукупогрузи на 14 машин по 3 т на каждую сколько. Тонн муки было на складе первоночально решите с помошью уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)165:3=55(т) 2)165+55=220(т) Ответ 220 тонн было муки
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