Со склада продали 165т муки после этого оставшиюся мукупогрузи на 14 машин по 3 т на каждую сколько. Тонн муки было на складе первоночально решите с помошью уравнения

Математика

Со склада продали 165т муки после этого оставшиюся мукупогрузи на 14 машин по 3 т на каждую сколько. Тонн муки было на складе первоночально решите с помошью уравнения

Автор: Гость