Постройте графическую модель (график) успеваемости за год (по четвертям) учащегос?? Иванова Ивана для указанных предметов и оценок: «Физика» - 5, 4, 4, 5; «Химия» — 3, 4, 3, 4; «Алгебра» — 4, 4, 3, 5; «Геометрия» — 3, 3, 4, 3; ...

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Постройте графическую модель (график) успеваемости за год (по четвертям) учащегос?? Иванова Ивана для указанных предметов и оценок: «Физика» - 5, 4, 4, 5; «Химия» — 3, 4, 3, 4; «Алгебра» — 4, 4, 3, 5; «Геометрия» — 3, 3, 4, 3; «Русский язык» — 4, 3, 4, 4.

Автор: Гость