Сочинение на тему"я в далеком прошлом"
История
Сочинение на тему"я в далеком прошлом"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждому человеку, хочется попутешествовать во времени. Например для историков и учёных в далёкое прошлое ( для более лучшего познания первобытного мира ).просто людям, в будущее. что такое путешествие во времени? Это перемещение человека в любое место и время. Зачастую, учёные предполагают, осуществлять путешествия во времени с помощью "машины времени". великие того времени утверждали-то не возможно. Но для людей нет не чего не возможного! Погружаясь в современную науку, МЫ ПОНИМАЕМ, такое возможно! Учёные нашего времени допускают несколько способов путешествия во времени .Даже когда человек лежит на диване -это называется путешествие в будущее. Таким образом речь идёт об ускоренном путешествии. А вот путешествие в прошлое гораздо сложнее, чем в будущее, однако есть несколько способов. Например всем известные "кротовые норы"- это некие тонели (возможно очень маленькие ) если бы я бала учёным, я конечно бы отправилась в прошлое . Я хочу узнать как зародился этот прекрасный мир. как появился человек, от обзьяны или отАДАМА и ЕВЫ. Я так думаю, что до создания машины времени осталось совсем не много времени и каждый сможет отправится туда, куда он захочет.
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