Северо сибирская низменность полезные ископаемые

География
Северо сибирская низменность полезные ископаемые
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Гость:
В результате исследований в толщах мезозойских отложений центральных районов Зап. Сибири открыто уже более 120 месторождений нефти. Основные нефтеносные площади располагаются в Среднем Приобье — в Нижневартовском (в том числе Самотлорское месторождение, на котором можно добывать нефти до 100-120 млн. т/год) , Сургутском (Усть-Балыкское, Западно-Сургутское и др. ) и Южно-Балыкском (Мамонтовское, Правдинское и др. ) районах. Кроме того имеются месторождения в Шаимском районе, в приуральской части равнины. В последние годы на севере Зап. Сибири — в низовьях Оби, Таза и на Ямале открыт пр. газ
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