Реши задачу. От мотка веревки отрезали кусок длиной 2м50см. На сколько метров вере??ки отрезали меньше,чем осталось, если длина всего мотка веревки 10м?

Математика

Реши задачу. От мотка веревки отрезали кусок длиной 2м50см. На сколько метров вере??ки отрезали меньше,чем осталось, если длина всего мотка веревки 10м?

Автор: Гость