Для нумирации страниц книг потребовалось всего 1305 цифры.Нумерация начиналась с е??иницы.сколько всего страниц в этой книге?

Математика
Для нумирации страниц книг потребовалось всего 1305 цифры.Нумерация начиналась с е??иницы.сколько всего страниц в этой книге?
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Гость:
По моему нужно 1305:2=652,5
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