Для нумирации страниц книг потребовалось всего 1305 цифры.Нумерация начиналась с е??иницы.сколько всего страниц в этой книге?

Математика

Для нумирации страниц книг потребовалось всего 1305 цифры.Нумерация начиналась с е??иницы.сколько всего страниц в этой книге?

Автор: Гость