Упростить выражения : 1) d – 32 - 56 = 2) m -18 – 22 = 3) b + 45 – 14 = 4) 46 – a + 42 = 5) 33 + 27 – c = 6) x – 16 + 24 = 7) y + 32 – 24 = 8) d – 32 - 56 = 9) m -18 – 22 = 10) b + 45 – 14 = 11) 46 – a + 42 = 12) ...
Математика
Упростить выражения : 1) d – 32 - 56 = 2) m -18 – 22 = 3) b + 45 – 14 = 4) 46 – a + 42 = 5) 33 + 27 – c = 6) x – 16 + 24 = 7) y + 32 – 24 = 8) d – 32 - 56 = 9) m -18 – 22 = 10) b + 45 – 14 = 11) 46 – a + 42 = 12) 33 + 27 – c = 13) x – 16 + 24 = 14) y + 32 – 24 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) d-88 2) m-40 3) b+31 4) 4-a 5) 60-c 6) x+8 7) y+8
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