Найдите разность наименьшего пятизначнего числа и А,если А=8372=9789
Математика
Найдите разность наименьшего пятизначнего числа и А,если А=8372=9789
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пятизначное число: 10000 Разность: 10000-8379=1621 Вторая разность: 10000-9789=211
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