Орфографический разбор слова ПЕРЕМЕНИТСЯ

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Орфографический разбор слова ПЕРЕМЕНИТСЯ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пере - приставка  мен - корень ит - окончание  ся - постфикс 
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