Номер 195.196.196 с помощью уравнения
Математика
Номер 195.196.196 с помощью уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x*4-128)*13=52 x*4-128=4 x*4=132 x=33
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