5 предложений на тему снежок порхает

Гость: Гость:

Я смотрел в окно, и там порхал снежок. Мы с друзьями пошли на улицу, и пошел порхающий снежок. Белый порхающий снежок предвещает зиму. Надеюсь, завтра пойдет такой-же белый порхающий снежок. Вчера порхал белый крупный снежок.