5 предложений на тему снежок порхает
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5 предложений на тему снежок порхает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я смотрел в окно, и там порхал снежок. Мы с друзьями пошли на улицу, и пошел порхающий снежок. Белый порхающий снежок предвещает зиму. Надеюсь, завтра пойдет такой-же белый порхающий снежок. Вчера порхал белый крупный снежок.
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