Основные занятие саков по группам:войн,жрец,скотоводы и земледелие,

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Основные занятие саков по группам:войн,жрец,скотоводы и земледелие,
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Гость:
Скотоволы и землиделие
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