Выразите скорости тел: 54км/ч и 36км/ч в м\с. 2.72км/ч тоже выразить! 3.Гоночный автомобиль за 10 мин проезжает путь, равный 109,2км. Определите его среднюю скорость?

Физика

Выразите скорости тел: 54км/ч и 36км/ч в м\с. 2.72км/ч тоже выразить! 3.Гоночный автомобиль за 10 мин проезжает путь, равный 109,2км. Определите его среднюю скорость?

Автор: Гость