Выразите скорости тел: 54км/ч и 36км/ч в м\с. 2.72км/ч тоже выразить! 3.Гоночный автомобиль за 10 мин проезжает путь, равный 109,2км. Определите его среднюю скорость?
Физика
Выразите скорости тел: 54км/ч и 36км/ч в м\с. 2.72км/ч тоже выразить! 3.Гоночный автомобиль за 10 мин проезжает путь, равный 109,2км. Определите его среднюю скорость?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость будет 54 кмч = 15 мс 36 кмч = 10 мс 72 кмч = 20 мс 3-? 5- 12 мс
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