Помогите решить задачу по ЭДС ЭДС элемента 1,5 В, а внутреннее сопротивление 0,5 ОМ. Какова сила тока в цепи, если сопротивление внешней цепи равно 2 ОМ?

Физика

Помогите решить задачу по ЭДС ЭДС элемента 1,5 В, а внутреннее сопротивление 0,5 ОМ. Какова сила тока в цепи, если сопротивление внешней цепи равно 2 ОМ?

Автор: Гость