Помогите решить задачу по ЭДС ЭДС элемента 1,5 В, а внутреннее сопротивление 0,5 ОМ. Какова сила тока в цепи, если сопротивление внешней цепи равно 2 ОМ?

Физика
Помогите решить задачу по ЭДС ЭДС элемента 1,5 В, а внутреннее сопротивление 0,5 ОМ. Какова сила тока в цепи, если сопротивление внешней цепи равно 2 ОМ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано E=1.5 B r=0.5 Ом R=2Ом I-? I=E/(R+r) Закон Ома   I=1.5/2.5=0.6 A
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