Сколько градусов будет показывать термометр,если лёд охладить ещё на 3C
Математика
Сколько градусов будет показывать термометр,если лёд охладить ещё на 3C
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода становиться льдом при 0 градусах, а если охладить лёд ещё на 3 градуса то 0-3=-3
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