Побудительное невосклицательное предложение,побудительное и восклицательное предложение ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

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Побудительное невосклицательное предложение,побудительное и восклицательное предложение ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Побудительное невосклицательное: завари мне, пожалуйста, чай. Побудительное восклицательное: пошел вон отсюда!
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