Головка сыра массой 9 килограмм разделили на 16 равных кусков а головку массой 13 ки??ограмм на 20 равных кусков кусок какой головки сыра 1 или 2 Посоветуйте есть машинку Джерри который очень его любит

Математика
Головка сыра массой 9 килограмм разделили на 16 равных кусков а головку массой 13 ки??ограмм на 20 равных кусков кусок какой головки сыра 1 или 2 Посоветуйте есть машинку Джерри который очень его любит
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/16 - 1 часть первого сыра 13/20 - 1 часть второго сыра 9/16 и 13/20 ищем общий знаменатель 80 45/80 это первый сыр 52/80 это второй сыр Следовательно, одна часть второго сыра больше первой и лучше взять её
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