Головка сыра массой 9 килограмм разделили на 16 равных кусков а головку массой 13 ки??ограмм на 20 равных кусков кусок какой головки сыра 1 или 2 Посоветуйте есть машинку Джерри который очень его любит

Математика

Головка сыра массой 9 килограмм разделили на 16 равных кусков а головку массой 13 ки??ограмм на 20 равных кусков кусок какой головки сыра 1 или 2 Посоветуйте есть машинку Джерри который очень его любит

Автор: Гость