Луч света переходит из некоторой жидкости в стекло, найти показатель преломления этой жидкость, если угол падения 40 градусов, а угол преломления 23 градуса.

Физика

Луч света переходит из некоторой жидкости в стекло, найти показатель преломления этой жидкость, если угол падения 40 градусов, а угол преломления 23 градуса.

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