Луч света переходит из некоторой жидкости в стекло, найти показатель преломления этой жидкость, если угол падения 40 градусов, а угол преломления 23 градуса.
Физика
Луч света переходит из некоторой жидкости в стекло, найти показатель преломления этой жидкость, если угол падения 40 градусов, а угол преломления 23 градуса.
Ответ(ы):
Гость:
sin α=n2*sinβ/n1 n1(показатель преломления для воды)=1.33n2(стекло)=1.7 α- угол падения, β-угол преломления=28 α≈arcsin(0.6001) α≈37 ответ≈37
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