Луиджи открыл маленький ресторан. его друг джакомо дал ему несколько стульев и кв??дратных столов. если он будет ставить к каждому столу по 4 стула,ему не хватит 6 стульев, если он сдвинет столы по два, и к каждому двойному сто...
Математика
Луиджи открыл маленький ресторан. его друг джакомо дал ему несколько стульев и кв??дратных столов. если он будет ставить к каждому столу по 4 стула,ему не хватит 6 стульев, если он сдвинет столы по два, и к каждому двойному столу поставит по 6 стульев, у него останутся неиспользованными 4 стула. сколько столов получил Луиджи от Джакомо?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть столов было х. Если к каждому столу поставить 4 стула, то не хватит 6 стульев. Стульев было 4x - 6 Если столы сдвинуть по 2, то получится x/2 "больших столов". И теперь ставим к каждому "большому столу" по 6 стульев. Тогда останется 4 лишних стула. Стульев было 6*x/2 + 4 = 3x + 4 Сравниваем эти два выражения. 4x - 6 = 3x + 4 x = 10 - столов 4x - 6 = 40 - 6 = 34 - стульев.
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