Луиджи открыл маленький ресторан. его друг джакомо дал ему несколько стульев и кв??дратных столов. если он будет ставить к каждому столу по 4 стула,ему не хватит 6 стульев, если он сдвинет столы по два, и к каждому двойному сто...

Математика

Луиджи открыл маленький ресторан. его друг джакомо дал ему несколько стульев и кв??дратных столов. если он будет ставить к каждому столу по 4 стула,ему не хватит 6 стульев, если он сдвинет столы по два, и к каждому двойному столу поставит по 6 стульев, у него останутся неиспользованными 4 стула. сколько столов получил Луиджи от Джакомо?

Автор: Гость