Лунная соната 1. Расскажите о хар-ке музыки в 1 части. 2. Какой образ рисует композ??тор во 2 части? 3. Пофантазируйте о характере Бетховена. 4. Обобщите, каким чувством проникнута соната?

Музыка
Лунная соната 1. Расскажите о хар-ке музыки в 1 части. 2. Какой образ рисует композ??тор во 2 части? 3. Пофантазируйте о характере Бетховена. 4. Обобщите, каким чувством проникнута соната?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда играют Лунную Сонату, Кометы замедляют свой Полёт. . По кромке Ночи,.. словно по канату Мелодия Волшебная плывёт. . Тогда Поток игривый не резвится, И Тополь белым пухом не метёт, Тогда в полночной мгле Ночная Птица Под сенью многолистной не поёт.. . И Грома не слышны тогда раскаты, И в роще замолкает Соловей. Когда играют Лунную Сонату--- Сама Природа молча внемлет ей.. .
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